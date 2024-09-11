Андрей Мунтян: "Граждане должны с себя начать процесс улучшения собственной жизни" 

Граждане Молдовы должны взять на вооружение концепцию автономной ответственности и начать процесс улучшения своей собственной жизни прежде всего самостоятельно, с собственной квартиры, затем с лестничной клетки, потом с подъезда, двора, улицы, микрорайона и так далее.
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