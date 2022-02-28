В Польше требуют срочно принять Украину в Евросоюз, иначе потом будет поздно

Политика как она есть

В Польше долгие годы строили своё финансово-экономическое благосостояние за счёт российских ресурсов и сырья, по структуре торговли там сплошные углеводороды, а Россия покупает в замен автомобили, которых итак уже разных марок повсюду развелось.