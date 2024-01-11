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Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT, заявил ЦБ Ирана

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Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Я знаком с этой системой Свифт,когда работал в испанской компании в москве.. Некоторые хитрозадые покупатели умудрялись предоставлять фальшивый SWIFT-не всё там у них чисто,мошенников тоже хватает...
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Как радует кто бы знал?
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15 час.

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