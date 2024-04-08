Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего в результате наезда самоката в Ростовской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Ростове-на-Дону мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на малолетнего ребенка, в результате мальчик был доставлен в медицинское учреждение.
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