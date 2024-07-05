Является ли воинственный панъевропеизм габсбургским реваншизмом?

Габсбурги в моде. Последние статьи, написанные активистами-европеистами, такими, например, как Каролин де Грюйтер (Caroline de Gruyter), даже претендуют на то, чтобы смоделировать развитие ЕС по образцу развития империи Габсбургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии