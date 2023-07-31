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Роналду после победного мяча «Монастиру»: «Рад голу и лидерству в группе!»

38-летний форвард «Аль-Насра» забил победный мяч на 74-й минуте игры 2-го раунда группового этапа Кубка арабских чемпионов.

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