Politico: в США опасаются полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

В США опасаются полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой". Об этом сообщает Politico. По мнению авторов статьи, в Вашингтоне посчитали массовые подрывы электронных устройств в Бейруте новым этапом военной кампании Израиля.
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