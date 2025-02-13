Трехкратный олимпийский чемпион Большунов победил в лыжной гонке в Италии

РИА Новости/Павел Бедняков В Италии, где идет международная лыжная гонка, впервые за несколько лет в европейском турнире принял участие российский спортсмен – трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
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