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Тульские новости

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17 февраля часть туляков останется без газа: адреса

17 февраля часть туляков останется без газа: адреса

17 февраля часть тульских домов останется без газа. Об этом сообщили в АО «Тулагоргаз». Причина отключения - плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

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