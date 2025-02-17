17 февраля часть туляков останется без газа: адреса

17 февраля часть тульских домов останется без газа. Об этом сообщили в АО «Тулагоргаз». Причина отключения - плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.
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