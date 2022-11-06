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Касаткина после вылета с итогового: «Конечно, сейчас я все ненавижу. Но объективно это был лучший сезон в карьере»

Дарья Касаткина поделилась эмоциями после завершения выступления на итоговом турнире WTA. В матче за полуфинал она проиграла Каролин Гарсия – 6:4, 1:6, 6:7.

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