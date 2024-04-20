10 простых десертов, которые можно приготовить из бананов

Бананы — сладкий и вкусный способ утолить голод, когда завтрак был давно, а до обеда еще далеко. Этот полезный источник серотонина не только повышает настроение, но и укрепляет сердечную мышцу благодаря калию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии