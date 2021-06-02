Схватил папку с материалами уголовного дела и порвал: приморец обеспечил себе еще статью

Житель Уссурийска предстанет перед судом за воспрепятствование деятельности следователя. Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который порвал папку с материала уголовного дела, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.