Схватил папку с материалами уголовного дела и порвал: приморец обеспечил себе еще статью

Житель Уссурийска предстанет перед судом за воспрепятствование деятельности следователя. Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который порвал папку с материала уголовного дела, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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