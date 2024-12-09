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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Больше нельзя никого оскорблять”: GTA 6 может утратить главную фишку серии – ...

“Больше нельзя никого оскорблять”: GTA 6 может утратить главную фишку серии – ...

“Больше нельзя никого оскорблять”: GTA 6 может утратить главную фишку серии – провокационный юморПо данным журналиста Джейсона Шрайера из Bloomberg, Grand Theft Auto VI рискует стать менее провокационной по сравнению с предыдущими играми серии.

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