“Больше нельзя никого оскорблять”: GTA 6 может утратить главную фишку серии – провокационный юморПо данным журналиста Джейсона Шрайера из Bloomberg, Grand Theft Auto VI рискует стать менее провокационной по сравнению с предыдущими играми серии.
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