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Фигуристка Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году

Фигуристка Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о завершении карьеры. «После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, всё так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей», — сказала Загитова на встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ).

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