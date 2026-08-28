Volkswagen Tharu XR: почему немецкий кроссовер с классическим автоматом оказался доступнее Haval Jolion

Автомобильный рынок продолжает преподносить сюрпризы, и порой они оказываются настолько неожиданными, что в них сложно поверить даже после внимательного изучения всех деталей.
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