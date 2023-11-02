Замок мавров (Castelo dos Mouros)

Замок мавров (португальский: Castelo dos Mouros) - средневековый замок на вершине холма, расположенный в центральном португальском гражданском приходе Санта-Мария-э-Сан-Мигель, в муниципалитете Синтра, примерно в 25 км к северо-западу от Лиссабона.
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