Замок мавров (Castelo dos Mouros)

Замок мавров (португальский: Castelo dos Mouros) - средневековый замок на вершине холма, расположенный в центральном португальском гражданском приходе Санта-Мария-э-Сан-Мигель, в муниципалитете Синтра, примерно в 25 км к северо-западу от Лиссабона.