Автоэксперт объяснил, как спасти машину от последствий "старого" топлива

Стало известно, чем опасен возврат на АЗС к стандартам Евро-2 и Евро-3.В условиях продолжающегося топливного кризиса в России на автозаправках вновь появился бензин с пониженными экологическими стандартами — К-2, К-3 и К-4, соответствующий нормам Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
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