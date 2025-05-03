Джордж Рассел: Финиш на подиуме в гонке будет сравним с победой

Джордж Рассел: Финиш на подиуме в гонке будет сравним с победойLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел после пятого места в квалификации Гран При Майами признал, что в воскресной гонке будет тяжело рассчитывать даже на попадание в топ-5.