Ольга Зуева впервые высказалась о суде с Данилой Козловским, который не платит алименты на их дочь

Ольга Зуева впервые прокомментировала суд с бывшим возлюбленным Данилой Козловским, который, как вчера заявил адвокат актрисы, не платит алименты на их шестилетнюю дочь Оду Валентину.
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