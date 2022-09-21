Царьград

4 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Ёхали-матёхали, как же плохо - быть Вангой!.... Когда расшаркивались пред Назарбаевым, и пели дифирамбы его "мудрости...В Казахстане объя...
  • ольга волкова
    Что то нет доверия этому человеку,ничего хорошего от него не ждешь.Там нужны люди,которые не по наслышке знают жизнь ...Дмитрий Рогозин м...
  • Надежда Владыка
    Если это искреннее высказывание то я просто хочу спасибо сказать человеку который заботится о своей РОДИНЕ. Те кто бе..."Долг Родине отда...

Русские силовики на Херсонщине остановили теракт против военных: Бомбы заложили в домах

Русские силовики на Херсонщине остановили теракт против военных: Бомбы заложили в домах

В двух домах Голопристанском районе Херсонской области корректировщики установили самодельные бомбы, "которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам", сообщил сотрудник силовых структур.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх