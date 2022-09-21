Русские силовики на Херсонщине остановили теракт против военных: Бомбы заложили в домах

В двух домах Голопристанском районе Херсонской области корректировщики установили самодельные бомбы, "которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам", сообщил сотрудник силовых структур.
В двух домах Голопристанском районе Херсонской области корректировщики установили самодельные бомбы, "которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам", сообщил сотрудник силовых структур.
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