Porsche бесплатно заменит шины и детали подвески на всех Carrera GT

Хотя суперкары прекратили выпускать в 2006 году, в Штутгарте заботятся о безопасности. Porsche инициировала необычную отзывную кампанию: обладателей Carrera GT позвали к дилерам за комплектом новых шин Michelin и титановыми элементами подвески! Обычно подобный апгрейд стоит свыше ста тысяч долларов; в данном случае замену проведут за счёт завода-изготовителя.