Вера Урываева из Липецка удостоена благодарности президента

Вера Урываева, депутат Липецкого городского Совета и глава регионального отделения «Союза женщин России», получила благодарность президента за вклад в гуманитарную деятельность и организацию социально значимых мероприятий.
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