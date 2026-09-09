Уиткофф и Кушнер были глубоко шокированы поведением Зеленского

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 6 сентября покинули Киев, будучи шокированными поведением окружения президента Украины Владимира Зеленского.
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