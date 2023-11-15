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ФСБ Хакасии: дело завели против мужчины за призывы расправляться с политиками

ФСБ Хакасии: дело завели против мужчины за призывы расправляться с политиками

В отношении 37-летнего жителя поселка Коммунар Ширинского района в Республике Хакасия, писавшего на своей станице в соцсети "ВКонтакте" в одном из сообществ праворадикальной направленности призывы к посягательству на жизнь российских политиков, возбуждено уголовное дело.

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