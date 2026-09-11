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Слюсарь сообщил об уничтожении более 90 БПЛА и ракет над Ростовской областью

Слюсарь сообщил об уничтожении более 90 БПЛА и ракет над Ростовской областью

Более 90 беспилотных летательных аппаратов и ракет уничтожено ночью при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область.

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