Thousands of fans met the world star standing at the first concert in six years

Canadian singer Celine Dion, who suffers from a severe neurological disease, after a six-year break withstood her first solo concert in Nanterre (a suburb of Paris), where about 35 thousand fans gathered.
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