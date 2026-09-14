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The Eurasia Daily news agency

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Thousands of fans met the world star standing at the first concert in six years

Thousands of fans met the world star standing at the first concert in six years

Canadian singer Celine Dion, who suffers from a severe neurological disease, after a six-year break withstood her first solo concert in Nanterre (a suburb of Paris), where about 35 thousand fans gathered.

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