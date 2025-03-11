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Царьград

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Расширение НАТО: Прогноз Кеннана и реакция Москвы на новую волну влияния

Расширение НАТО: Прогноз Кеннана и реакция Москвы на новую волну влияния

Уильям Салливан в American Thinker обсуждает негативную реакцию России на расширение НАТО после распада СССР, цитируя Кеннана и Киссинджера.

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