Кинопоказ «История бетона. Beat Weekend»

Бетон обычно воспринимают как что-то будничное и почти незаметное: из него строят дома, дороги, мосты и города, а затем мы перестаём обращать внимание на серые поверхности вокруг.
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