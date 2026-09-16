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Татар-информ

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Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб увеличилось на 25 человек, сообщили «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

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