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Царьград

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Демешин анонсировал создание корпуса волонтеров в Хабаровске

Демешин анонсировал создание корпуса волонтеров в Хабаровске

В Хабаровском крае создадут корпус волонтеров-правозащитников с привлечением молодежи. Инициативу губернатора Дмитрия Демешина поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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