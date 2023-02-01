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Нарышкин: Запад расширяет номенклатуру поставляемых Киеву вооружений из-за решимости бороться с Россией до последнего украинца

Нарышкин: Запад расширяет номенклатуру поставляемых Киеву вооружений из-за решимости бороться с Россией до последнего украинца

Запад расширяет номенклатуру вооружений, которые передаются киевской стороне, из-за решимости бороться с Российской Федерацией до последнего украинца.

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