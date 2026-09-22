Главная крепость ВСУ рушится. Бои у Славянска наводят ужас на боевиков

Славянско-Краматорская агломерация вновь оказывается в центре внимания военных экспертов. Этот район на севере Донбасса рассматривается как один из наиболее значимых узлов обороны украинских войск.
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