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Приморье – лидер среди регионов ДВ по количеству атак с вредоносным ПО

Приморье – лидер среди регионов ДВ по количеству атак с вредоносным ПО

Примерно 15% зараженных вредоносным ПО инфраструктур находятся в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом, регион занимает 4-е место по числу скомпрометированных компаний среди всех регионов страны, выяснили специалисты «Ростелеком-Солар».

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