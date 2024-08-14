Первые объекты по БКД 2024 года введены в эксплуатацию в Новосибирской области

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 243 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров искусственных сооружений.
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