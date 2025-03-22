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Царьград

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Выбить ВСУ из Белгородчины не получается. Лупят ATACMS: Убиты русские бойцы. 141 некролог. Ранен командир "Ахмата". ССО прут через границу

Выбить ВСУ из Белгородчины не получается. Лупят ATACMS: Убиты русские бойцы. 141 некролог. Ранен командир "Ахмата". ССО прут через границу

Ситуация под Белгородской областью тяжёлая. Враг атакует регион американскими ракетами ATACMS. Противник остаётся в Прилесье и под Демидовкой – выбить, пока не получается.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Никогда не верим британцам, американцам и евреям!
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19 час.
Валерий Самойлов
Да-а-а-а уж!... Трамп на переговорах многообещающе улыбается Путину..., а сам шлёт Украине бандеровской ракеты снаряды, результаты разведки...!!! Весьма хитро и коварно!...
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18 час.
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