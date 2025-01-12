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Царьград

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Научное сообщество и бизнес помогут восстановить "Анапскую пересыпь"

Научное сообщество и бизнес помогут восстановить "Анапскую пересыпь"

Эксперты и бизнес-сектор объединяются для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Научное сообщество и предприниматели помогут восстановить экосистему природного парка "Анапская пересыпь", пострадавшего от загрязнения.

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