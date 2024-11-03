По инициативе петербуржцев в Северной столице может появиться сквер имени Виктора Чистякова

Соответствующий запрос направлен в Топонимическую комиссию Депутат ЗакСа Денис Четырбока рассказал о инициативе жителей здания 33 по улице Гаванской присвоить скверу во дворе дома имя советского актёра и пародиста Виктора Чистякова, который проживал по этому адресу.
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