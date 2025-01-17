Овечкин еще на один гол приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче первенства против «Оттавы Сенаторз», сократив до 20 голов отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.