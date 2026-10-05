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Около 500 школ во Франции полностью или частично закрылись из-за беспорядков

Около 500 школ во Франции полностью или частично закрылись из-за беспорядков

Во Франции 5 октября полностью или частично закрылись около 500 школ из-за протестов учеников. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Министерства образования страны.

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