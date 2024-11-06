Государственное банкротство: все три главные отрасли Германии находятся в кризисе

За последние три года крупнейшая экономика Европы медленно, но, верно, погружалась в кризис. Страна не видела существенного квартального роста реального ВВП с конца 2021 года, а годовой ВВП, как ожидается, сократится второй год подряд.
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