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Медицина 2.0

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Эксперт Баранов назвал основные причины развития диабета второго типа

Эксперт Баранов назвал основные причины развития диабета второго типа

Отсутствие физической активности и переедание являются ключевыми факторами, которые могут провоцировать развитие сахарного диабета второго типа, наиболее распространенной формы заболевания.

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