КПРФ должна победить на выборах

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКПРФ должна победить на выборах КПРФ должна любой ценой победить на предстоящих выборах в ГосДуму, либо уйти в небытие как политическая сила.Вернуться к статье9230НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевУ КПРФ есть свой электорат, но не большой!Игорь ВоробьевИ естественным образом сокращается.Алексей КозыревСовершенно недостаточный, чтобы выскакивать в парламент страны.ИИскандерВсегда умиляли идиоты (по-гречески – отрицающие общественную жизнь), стучащие по клаве, не имея представления о предмете обсуждения. Радостно вторят автору проплаченной статейки: «У КПРФ небольшой электорат, недостаточный, чтобы выскакивать в парламент страны, который сокращается»… Как же приятно идиоту хоть в соцсетях чувствовать себя «политологом»! Так вот, деточки. По опросу ВЦИОМ на 22.08.2021 года «Единая Россия» занимает первое место с 26,4 %, а её рейтинг неуклонно и еженедельно снижается. КПРФ занимает уверенное второе место с 17,2%, а уровень одобрения этой партии еженедельно и постоянно растет. Есть результаты опросов, в которых у едрической партии вообще5,5%, а у КПРФ 55,7%. Понятно, идиоты по-гречески, почему валом попёр «компромат» на КПРФ? Впрочем, памфилова посчитает так, как нужно, её для этого и посадили на должность.ВСВадим СкоробогатовНу если рейтинг КПРФ у кого и растёт..Так это именно у идиотов.ИИскандерИ это -ВСЁ?! Всё о цифрах ВЦИОМа?! Дааа... Гулко ты в бочку пёрнул.ВСВадим СкоробогатовВидать по ПЕРДЕЖУ ты хороший спец...Давно пердишь???Сергей ПолосовНу а чего... психушки в каждой области есть.Сергей ПолосовзаЧСовскому дерьму НИК "Искандер": = А что такое ВЦИОМ? "Опросы" это вообще вещи "сама в себе". Их всерьез воспринимать КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимо.Алексей КозыревДа перестаньте вы называть КПРФ "коммунистами". Они таковыми не являются. Это капиталисты, в лучшем случае скверно косплеящие коммунистов постными заявлениями о плохом житье-бытье простого народа...ВСВадим Скоробогатов++++++++точно...Они уже давно в БАРЕЙ выродились.ВСВадим Скоробогатов++++++++++++++точноВалентин ПоляковНе тебе, антикоммунистическое ЧМО, рассуждать о том, кто настоящий коммунист, а кто нет.ВВВиктория ВикторияКак же боятся власть придержащие потерять эту власть. ......Идут на все: подкупы, клевету, аресты, но, сколько веревочке не виться..... И лучше самим едросам уступить, чем вызвать взрыв народный.... Путиноиды, едросы! Ату меня! Спускайте своих проплаченных шавок: инкерманов, утесевых, гусынь и прочих....Алексей КозыревДевочка, если Вы позабыли, то КПРФ с начала 90-х годов - и есть власть. И в ГосДуме, и в числе губернаторов, и на министерских постах. И именно КПРФ пытается удержаться у власти, не имея никакой поддержки ни в одном из слоев общества.Александр ТурчинМальчик ты глубоко ошибаешься!Валентин ПоляковДурачок! В 1990-м КПРФ не было! Эта партия организационно оформилась в 1993-м, даже не успев принять участие в роковых событиях того года. И то, что её кандидаты избраны губернаторами и депутатами, не делает её правящей: КПРФ – оппозиционная партия, и в значительной мере её наличие, впрочем, как и других, не позволяет правящей партии расслабляться и побуждает её поддерживать социальные стандарты! Именно так, хотя «Единая Россия» приписывает исключительно себе все заслуги в социальной политике...Валентин ПоляковБорьба за власть, за сохранение власти! А Вы думали, что они выстелют КПРФ красную ковровую дорожку в Кремль? Разве что она будет пропитана кровью. Хотя пока приход к власти КПРФ не угрожает: в лучшем случае она слегка потеснит «ЕР», лишив её конституционного большинства...Николай ЗайчиковСовсем сдурели , у власти не коммунисты , а воры и жулики из ЕРАлексейЕдинороссы исполняют Конституцию, а не расслабляются и не побуждаются наличием в Думе фракции КПРФ. Да здравствует ЛДПР.Сергей ПолосовНе пизди, козлина, ёбаная!Сергей ПолосовзаЧСовскому сдрочню Вальку Полякову. = Несчастный! ты хоть в позорную Викусю посмотри если на большее не способен. КеПеРыФы это "восстановленный" вариант КП РСФСР. А еще она "преемник" КПСС, а КПСС преемник ВКП(б), а ВКПА(б) преемник РСДРП. Так что прежде чем пиздеть - подумать нужно (о том твоего ли уровня вопрос о котором ты намереваешься свое "мнение" спиздеть.Валентин Поляков?Николай Жихтолько не эти придуркиАлексей КозыревЕсли те, кто смело называет себя "коммунистами", трудились там, где им и положено трудиться, на своём природном поле деятельности, а именно - в ПРОФСОЮЗАХ, защищая интересы именно простых работяг - то тогда можно было бы говорить о хоть каких-то перспективах партии и поддержке на местах. А так ведь КПРФ нет нигде, кроме ГосДумы...ВСВадим СкоробогатовНе ДАЙ БОГ......Болтуны те ещё......Были у власти...ХВАТИТАлександр Карповкпрф имеет чуть больше 142 тыс. членов !!!!! Как может победить партия в которой 1 член на 1 000 000 ?????ХШХариман ШифонскийМногочленство запрещено законом. Но разложением многочлена на одночлен занимается математика давно.Магомед МежидовЗато все "члены"!. И другим "членам" в Госдуме не уступают!ГМГеоргий МихалевОпять коммунячье быдло повылезало. Опять хотят страну в разруху и гражданскую войну пустить, утопить в крови. Опять рвутся к власти шариковы. Нужно отлавливать этих скотов, заковывать в кандалы и гнать на каторгу, пока не поздно.Валентин ПоляковТы – ЧМО! А в «Единой России» разве не вчерашние члены КПСС во главе с Путиным? Они же замечены и в других партиях, включая либералов! Что касаемо Гражданской войны, то в ней активно участвовали многие политические силы, а развязали её те, кто намеревался взять реванш у октябрьских революционеров, и в основном это были февральские революционеры. Хотя противостояние было не только между белыми и красными: были зелёные, розовые, чёрные...ГМГеоргий МихалевВсе, кто вышел из КПСС, честные люди. Они осознали всю пагубность и мерзость коммунячей идеологии. Гражданская война началась из коммуняк. Это именно коммуняки начали грабить и убивать трудовой народ и крестьянство. Никто не хотел прихода власти алкашей и тунеядцев, в результате возникло противостояние трудового народа банде грабителей и убийц, которую возглавлял немецкий агент по кличке ленин и на немецкие бабки.ИИринаНу да ,"честные люди ", вышли из КПСС ,и стали вместе со всей вашей преступной антисоветско-русофобской кликой клеветать на коммунистов -только тогда ,когда до власти дорвался ваш "Освободитель " Иуда Горбачев ,и перестало выгодно быть коммунистами .АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИНВидно свои 30 серебряников от партии воров получил. Или сам к ним относишься.ГМГеоргий МихалевКПРФ партия воров и педофилов. Видать ты из них.Валентин ПоляковОтвечаю. Пока было выгодно, эти «честные люди» состояли в КПСС и гордо носили партбилеты, пробивая ими себе карьеру, а потом разбежались во все политические стороны. А ведь когда вступали, то прекрасно знали всё и о революции, и обо всём, что связно с ней, и что с ней умозрительно связывают, притягивая разрозненные факты за уши и прочие органы! Или о голоде 1932/33, о терроре 1937/38 они не знали до Перестройки? Знали, знали...Валентин ПоляковВсе воры и педофилы перешли в ЕР...ГМГеоргий МихалевНу ты все сам рассказал про коммунячью партию, мне даже добавить нечего.Валентин ПоляковКакая мелко пакостная мразь стряпает подобные пасквили!Ан ШХну как какая, партия власти, партия олигархии, то есть едросня. Отдавать награбленное и присвоенное в 90-е никто из них не хочет, а пора бы уже!!!ИИскандерСудя по комменту, Жора Михалёв - то самое быдло, которое радостно голосовало и голосует что за Горбачёва, что за ЕБНа, что за ЛДПР с Яблоком. Что ж, быдло, как и говно - неистребимо.Леонид КовтунГоспода пасквильщики, Вам страшно, льёте грязь пытаясь очернить. Кидаете подачки, надеясь на не дальновидность избирателей. Люди всё видят и понимают. Жирные коты Единоросов надоели как кость в горле. И не пройдут. Люди, откройте глаза и скажите нет этим жирным котам.АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИНПартия власти, точнее партия кучки избранного олигархата, партия врагов трудового народа, пойдёт на любые подтасовки чтобы остаться у власти. Они будут драться за свою власть, так как им и их приспешникам светит в лучшем случае КОЛЫМА. Ковид-19 им играет на руку. Ох как им нужно электронное голосование. С ним Едросовцы (воры и бандиты) гарантированно победят 65-70%. А о КПРФ, мы уже привыкли видеть как их начинают поливать грязью за 2-3 месяца до выборов. У правящей власти всё красиво на словах, а по факту простой народ уже почти 30 лет в большой заднице, и с каждым годом всё глубже в неё оказывается. За исключением, опять-же кучки избранных поделивших, разворовавших великую страну с 90 годов.Юрий Кузнецоввсе сми путинские, куда вкидывать?) остальные иноагенты или нежелательные, рынок сми подчищен)ИИринаУ бесноватых врагов коммунистов такая "демократия ", что перед каждыми своими сфальсифицированными выборами ,они устраивают масштабную травлю КПРФ и её сторонников , И очень не любят обсуждать то ,что они сотворили с Россией и российским народом . Как нести за это ответственность ,они все сразу "ни при чем ".Александр Григорови они обязательно победят ...Яблоко Явлинского...Сергей Полосовты это брось . Их место РЯДОМ с "Яблоком" Явлинского.Александр Григоровты неправ ..они его победят на полпроцента обгонятСергей Полосовнда? бедный Гриня! ну ток смотри, чтобы НЕ БОЛЬШЕ 5% было! Меньше - можно, больше ни в коем случае.Александр Григоровзато им не скучно будет потом вопить на всех перекрестках ...что они победили но голоса украли и на камне написалиСергей ПолосовНе, ну пущай вопят... Главное чтобы НЕ БОЛЕЕ 5%-1 голос. Бе бо место их в выгребной яме.Александр Григоровну где то нам ...зачем нам псевдо партияАЛЕКСАНДР МУЛЯЛИНВ 1945, Даллес сказал, что Союз им не победить. Но надо выискивать молодых, амбициозных предателей, и продвигать их во власть любым способом, не жалея для этого денег. И тогда через 30-50 лет они развалят великую страну без нашего участия, но при помощи наших денег. Уже не помню где, и когда это читал, но произошло именно так. Горбатый был первым, потом пошли остальные выкормыши.Сергей ПолосовЭто кому "Даллес сказал"? ТЕБЕ?Евгений РудаковПартия власти в лице едросов, на благо России обогатила свою элиту выше любой коммунистической мечты. Сегодня в борьбе за власть едросы льют грязь на коммунистические идеалы, опираясь только на историю большевизма 17-40х годов, на Сталинскую жестокость. Умные люди, изучившие нашу историю, уже давно поняли ху ис-ху. Капитализм имел куда больше опыта работать н покорять сознание людей, потому и удалось ему перекупить продажных властолюбцев в компартии СССР. К сожалению, продажные есть везде. России надо сегодня удалить продажных из власти, уничтожить как класс элитность, ввести вплоть до смертной казни действия предателей нашего народа. Нам нужно социально стабильное, экономически растущее на благо себе общество, с недрами принадлежащими народу, а не продажной элите. Капитализм - это в конечном итоге - ускоренный конец земной цивилизации. Социализм - это то, к чему призывают нас Наша Вера, правда, совесть и... дух Всевышнего.Сергей ПолосовКАК??? У кумуняговщины еще и "идеалы" есть? Ну ты припездок!Николай ЗайчиковГлавное чтобы не было вбросов на избирательных участках в пользу ЕР и состоялся бы честный подсчет голосов после выборов . Воры и жулики в лице ЕР громче всех кричат , вор , держите вора !ВячеславЗа Коммунистов, хоть я и голосовал в тот раз за Путина, только из за того что он пресоеденил Крым, но дальше нужна партия КПРФ или настоящие коммунисты,Николай ЗайчиковТак не вы один такой , хотя вас и предупреждали , что Путин -власть олигархов и аферитов из ЕР.Сергей ПолосовНеправда, автор. есть еще третий вариант: зюгандон остается в ГосДуме, продолжает протирать штаны доставая всех до печенок, рассуждалочками о высоких материях, которые воплотить в жизнь ему "и яйца мешают"ВячеславНастоящий коммунист перед родиной чист, не то что единоросы, жулики и ворыСергей ПолосовАУ! И ты такую кумуниЗЬДУ можешь показать, или твой выперд имеет концептуальный характер??Тамара ФроловаА вы знаете настоящего коммуниста?Сергей Полосовой! Я уж сколько лет этот вопрос задаю - ни одного ответа.Владимир EвтушенкоСавицкая хотя бы.Сергей ПолосовЯ тока не понял: а КТО СКАЗАЛ, что зюгандосрань ДОЛЖНА (и далее по-тексту)?Валерий ПашнинПоэтому КПРФ уже до выборов наобещала народу столько льгот и поблажек, что ей придется их защищать во время выборов всеми способами.Нина Чугунова (Кержковская)Кому нужна эта обосравшаяся во всех отношениях партия, а тем более ее лидер, Зюга.Владимир EвтушенкоКому нужно такое тупое геббельсовское дерьмо, как ты, обосравшаяся в комментариях плечевая?ССправедливыйкпрф ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ кпсс!!!Владимир СергеевА не ЕР . где заседают те что были в КПСС ??? Почему КПРФ?? коли оно создано из тех кто НЕ согласен был с развалом Страны... ??? Похоже у Вас не то что каша в голове но и целая программа заложена Л Ж И В А Я ..Владимир Eвтушенкоа когда ответишь за подлость ты, гадёныш геббельсовский?Владимир СергеевСудя по результатам опросов КПРФ имеет вполне реальные шансы Набрать значительно больше голосов в Думе нежели раньше .. чтобы не звиздели тут авторы гнилых лживых статей и комментов.. Я желаю КПРФ и ее Союзникам ПОБЕДЫ ...Владимир ЛисьевСогласен с Вами, поддерживаю!Житель Земли МакаренковА сколько бы Сталин их нынешних расстрелял? То-то же…Максим Маркинв КНР КПК рулит: везде не только флаги красные и серпы/молоты, но и Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс. Мао на их фоне где-то затерялся, а ЗП там выше , чем в РФ ..Житель Земли МакаренковВ КНР за коррупцию расстрел!!!Светлана БаттерманПригрев под своим крылом навальнистов, Ращкиных и Бондаренко они уже ушли в небытие Один пример-кто в Крыму,а тем более у нас в Севастополе проголосует за них после того как Бондаренко отказался ответить на вопрос Чей Крым? Даже жаль пожилых людей ,которые рубашки на груди рвали за КПРФ,теперь с горечью говорят-лицедеи.Лидия Орехова (Мединская)А с какой идеей рвутся к власти коммунисты? Социализма-коммунизма не будет уже, а чем они удивлять будут ? Они уже разбазарили страну однажды.Алексей СмирновВ таком же духе можно сказать о ЕР, что эти выборы последний шанс уйти из власти бескровно.ОЛЕГ VinogradovЭто ж клише! т.е. - только вписать нужную партию ( помните: они там что , - с ума все посходили?!!! Полыхаев. "Золотой теленок")Людмила ГруневаЯ тоже так считаю. Они предавали страну и не раз!Виктор АлександровГлавное, чтобы проиграла ненавистная ЕР и её создатель!Владимир АндриановЕсли представить, что КПРФ победит на выборах, это не потому что народ в них верит. Просто из всех зол народ выберет меньшее. Хотя где оно, меньшее зло?Скиф ТуранКПРФ, в моем понимании, давно уже не авангард рабочего класса. Российские коммунисты, предали идеи коммунизма, да и социализма как такового. У них нет коммунистических принципов, они лицемерны, подлы и считают настоящих рабочих и крестьян быдлом, неудачниками и сбродом. "Капитал" К. Маркса, работы Ленина и Сталина для них всего лишь ресурс по зарабатыванию капитала, а не руководство к действию по организации освобождения рабочего класса от "ОКОВ КАПИТАЛИЗМА".Наум НаумовКоммунистическая партия, это партия сумасшедших, поверивших в бредовые идеи марксизма ленинизма. Естественно, верхушка КПРФ, вовсю эту коммунистическую хрень не может верить. Конечно, надо бы коммунистические организации осудить и запретить, но сумасшедшие начнут массово бесноваться на ровном месте и создавать проблемы народу.Эдуард ТихомировВсе, кто здесь не матерится, не лает, не оскорбляет других, правы: и те, и другие. Не было коммунистов ни в СССР, ни в России. СССР "погибла" именно из-за 18 млн нулей, называемых себя КПСС. Но это официальное название было закреплено в Конституции. После развала СССР и изъятия КПСС и любой партии из Конституции как "единой направляющей силы" и невыполнения ЕБН обещания о люстрации руководителей КПСС любого ранга, Зюганов незаконно захватил "золото партии" и незаконно себя и пару своих приспешников назвал партий РФ. Такой приписки у КП быть не может, Российская Федерация не делегировада ему право называться партией государства Российского. Его надо разоблачать и судить, а не рассуждать о процентах. Другое дело, что лозунг "социализм с человеческим лицом", как это в тех странах, где социализм врос и вратает в капитализм, имеет право на жизнь, но не у миллиардеров-зюганцев. И если выполнить всего тридва пункта, два, то и Путину, и его бандитско-чекистской команде придёт мгновенный конец. 1. Переименовать партию без абревиатуры РФ, а лучше со словом социализм, а не коммунизм, которого быть в принципе не может. 2. Покаяться от имени КПСС за массовые расстрелы и убрать из программы упоминание на каждой странице реабилитацию их, Сталина, возрождения Берии и пр. А остальное - говорите, что угодно. Народ проголосовал бы не зЭдуард ТихомировИзвините, не читайте, не знаю, как удалить. Все, кто здесь не матерится, не лает, не оскорбляет других, правы: и те, и другие. Не было коммунистов ни в СССР, ни в России. СССР "погибла" именно из-за 18 млн нулей, называемых себя КПСС. Но это официальное название было закреплено в Конституции. После развала СССР и изъятия КПСС и любой партии из Конституции как "единой направляющей силы" и невыполнения ЕБН обещания о люстрации руководителей КПСС любого ранга, Зюганов незаконно захватил "золото партии" и незаконно себя и пару своих приспешников назвал партий РФ. Такой приписки у КП быть не может, Российская Федерация не делегировада ему право называться партией государства Российского. Его надо разоблачать и судить, а не рассуждать о процентах. Другое дело, что лозунг "социализм с человеческим лицом", как это в тех странах, где социализм врос и вратает в капитализм, имеет право на жизнь, но не у миллиардеров-зюганцев. И если выполнить всего три пункта, то и Путину, и его бандитско-чекистской команде придёт мгновенный конец. 1. Переименовать партию без аббревиатуры РФ, а лучше со словом социализм, а не коммунизм, которого быть в принципе не может. 2. Покаяться от имени КПСС за массовые расстрелы и убрать из программы упоминание на каждой странице реабилитацию их и похвальбу, Сталину, возрождения Берии и пр. 3. Употребить в программе слово "импичмент". А остальное - говорите, что угодно. Народ проголосовал бы не за эту партию, нет, а протестно против ЕдР. И с позором изгнать всех зюгановцев, кто в каждом своём предложении славицу Сталину возглашает. Не важно, кто как к нему относится. Это сегодня мулетта для народа.Эдуард ТихомировИ к слову. Самый циничный, хитрый и изворотливый кгбист-коммунист, один из друзей Зюганова Александр Михайлов с огромным пузом и наглостью пробрался в партию пенсионеров и забрал желание у нас, у пенсионеров за неё голосовать. Кроме двух партий нет в программе посягательства на пенсионную реформу и отмену увеличения пенсионного возраста. Отгадайте у каких? Правильно, у ЕдР и партии пенсионеров.Владимир EвтушенкоЗакрой свой фонтан блевотины.Владимир EвтушенкоОпус накакал лакей олигархов.Православный Коммунист Православный КоммунистХРЕН ПО ВСЕЙ МОРДЕ ЭТИМ ИУДАМ !!!Комментировать
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