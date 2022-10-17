Минцифры России сообщило, что доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для айтишников

Минцифры Российской Федерации сообщило об изменении формы отсрочки от частичной мобилизации. Ведомство распространило информацию о том, что делать айтишнику, поменявшему место работы и претендующему на отсрочку от призыва по частичной мобилизации.
Минцифры Российской Федерации сообщило об изменении формы отсрочки от частичной мобилизации. Ведомство распространило информацию о том, что делать айтишнику, поменявшему место работы и претендующему на отсрочку от призыва по частичной мобилизации.
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