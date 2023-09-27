«Мосинжпроект» представил делегации из Кубы возможности по созданию общественных пространств

Представители Группы компаний «Мосинжпроект» провели встречу с делегацией из Кубы и обсудили возможности сотрудничества в области создания мультифункциональных общественных пространств в городах, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
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