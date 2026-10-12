Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

165 подписчиков

Политический кризис в Украине: Зеленский рискует потерять власть из-за конфликта с Трампом

Политический кризис в Украине: Зеленский рискует потерять власть из-за конфликта с Трампом

Почему украинские элиты пока не пытаются сменить Зеленского и что на самом деле удерживает его у власти? Какой главный навык Зеленского заставляет военных и бизнес терпеть его ошибки? Почему на Банковой до сих пор не верят в реальность угрозы отключения «Старлинка»? И как связаны кадровые конкурсы в силовых структурах и угроза прекращения финансирования из бюджета Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым