Политический кризис в Украине: Зеленский рискует потерять власть из-за конфликта с Трампом

Почему украинские элиты пока не пытаются сменить Зеленского и что на самом деле удерживает его у власти? Какой главный навык Зеленского заставляет военных и бизнес терпеть его ошибки? Почему на Банковой до сих пор не верят в реальность угрозы отключения «Старлинка»? И как связаны кадровые конкурсы в силовых структурах и угроза прекращения финансирования из бюджета Читать далее: https://govorit.