Власти Барнаула намерены построить ливневку на проблемном участке в центре города

За работы власти готовы заплатить подрядчику 12,2 млн рублей Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную и рабочую документацию строительства ливневой канализации в границах от ул.
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