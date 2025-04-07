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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула намерены построить ливневку на проблемном участке в центре города

Власти Барнаула намерены построить ливневку на проблемном участке в центре города

За работы власти готовы заплатить подрядчику 12,2 млн рублей Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную и рабочую документацию строительства ливневой канализации в границах от ул.

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