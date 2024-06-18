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Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень

Не стоит провоцировать Россию: Чехия сама повесила себе на спину мишень

"Так у нас на спине нарисовали мишень", — сказал отставной министр иностранных дел Швейку, который много лет назад оставил военную службу, когда военная врачебная комиссия окончательно признала его дураком, и жил с продажи собак, уродливых нечистокровных чудищ, которым он подделывал родословную.

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