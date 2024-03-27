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Володин: социальные пенсии более 4 млн россиян проиндексируют в апреле

Володин: социальные пенсии более 4 млн россиян проиндексируют в апреле

Законы, предусматривающие индексацию социальных пенсий и запрет «наливаек» в многоквартирных домах, вступят в силу в апреле, сообщил в своем Telegram-канала спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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