Депутат КПРФ объяснил право на досрочную пенсию для граждан

Депутат Георгий Камнев рассказал о возможностях досрочного выхода на пенсию для множества категорий россиян, включая работников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных мам, педагогов и медиков, а также артистов и работников транспорта.
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