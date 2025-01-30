Профессор Дизен: НАТО готовится к переброске военных США к северным границам РФ

Страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных к границам РФ, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, опубликованной в социальной сети X.
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